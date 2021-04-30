Стали известны подробности смерти юной одесситки, которая заморила себя голодом

12-летнюю девочку доставили в машине скорой помощи в детскую больницу № 3 в четверг, 28 апреля. Она была в состоянии крайнего истощения и не приходила в себя, сообщает местный сайт Думская .

«Это состояние крайней тяжести. Температура 35,2 пульс – 20, сатурация – 75, глюкоза – 1 при норме в 3. У нее отсутствовала подкожная жировая клетчатка. У девочки были заостренные черты лица. С ней была женщина, которая представилась как бабушка», - рассказала директор детской больницы.

Бабушка призналась, что несколько месяцев назад ее внучка весила 55 кг, однако из-за сильного желания похудеть, она стала отказываться принимать пищу. Теперь ее вес составлял всего 28 кг. Дошло до того, что утром девочку не смогли разбудить и вызвали скорую.

Школьницу перевели в реанимацию, однако несмотря на все усилия врачей, она умерла.

«Мы вызвали полицию, учитывая обстоятельства смерти ребенка, и только тогда приехала мама девочки», – отметила руководительница.

По информации издания, 30 апреля пришел положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Директор считает, что «ковид» мог усугубить течение хронических заболеваний у ребенка.

Погибшая девочка не дожила до своего 13-летия всего два месяца. При таком возрасте она должна весить не менее 32 кг.

Как рассказала «Думской» Лариса Герасимчук, директор школы №14, где училась Ксения, девочка была отличницей, общительной и ответственной, посещала все уроки, включая физкультуру.

«15 марта, когда у нас был последний день занятий, Ксения была в школе, все было в порядке», — сообщила директор.

Школьники, с которыми удалось пообщаться, рассказывают, что Ксения занималась в модельной школе. В школьной столовой, говорят дети, Ксению не видели ни разу.

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