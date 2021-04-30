Документы моряков разбросали на дороге в Одессе
Их заметили в ночь на 30 апреля на площади Деревянков, сообщают местные
Отмечается, что вся дорога в этом районе буквально была усыпана копиями документов, их было несколько тысяч. Среди них отксеренные дипломы, сертификаты, визы и прочие бумаги. Несмотря на то, что это копии, в них можно было вычитать много личных данных работников морской сферы. Даты этих документов 2012 – 2017 годов.
По одной из версий, документы выбросила таким странным способом одна из крюинговых компаний.
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По второй версии - это произошло случайно.
На данный момент выясняются все подробности.
Ранее мы сообщали, в Одессе обнаружили кучи нечистот в парке Победы.
28 апреля в парке Победы работники компании, котрых наняли в горсовете проводили чистку канализационных колодцев, а загрязненные вещества попросту скидывали рядом.
Как выяснилось, к этому оказались причастны сотрудники предприятия "Бласт". Лабораторные исследования показали, что в местах сброса есть загрязнение почв.
Одесситов предупреждают: в отходах, которые теперь находятся на газонах, может содержаться даже золотистый стафилококк. Его с прогулки домой могут принести домашние питомцы или дети.
Напомним, что в одесском санатории вспыхнул пожар: кадры ЧП и что известно о пострадавших
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