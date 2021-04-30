В преддверии майских праздников одесситов предупредили о запрете коммунистической символики и георгиевских лент

Информацию об этом обнародовали на сайте Нацполиции в Одесской области, переедает Politeka.net

В полиции обратились ко всем жителям Одессы и гостям города, которые захотят принять участия в мероприятиях 1-2 мая, о недопустимости использования запрещенной советской символики и георгиевских ленточек.

Также полицейские напомнили о том, чо в Украине действует закон «Про осуждение коммунистического и нацистского режимов», который запрещает использование флага, герба и гимна СССР, а также советских республик, серп и молот, красные звезды и другие символы Советского Союза, символику Компартии, изображения Ленина, Сталина, других высокопоставленных советских функционеров. Георгиевская ленточка же признана символом антиукраинской деятельности.

Ранее мы сообщали, силовики из других регионов прибыли в Одессу, чтобы обеспечивать порядок на улицах города и не допустить провокаций 2 мая.

В Одессе правоохранители готовятся к мероприятиям, которые пройдут в городе 2 мая, приуроченные к 7-й годовщине трагедии, которая имела место в 2014 году.

С 30 апреля в Одесской области будут введены усиленные меры безопасности.

Во время чествования памяти погибших к обеспечению публичной безопасности будут привлечены 1300 полицейский и 1200 нацгвардейцев.

Напомним, что гимн Одессы потребовали изменить из-за русского языка: "Не может быть символом"

Также Politeka сообщала, 2 мая в Одессе: в мэрии предупредили о неудобствах с транспортом