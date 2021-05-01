В Одессе ведутся поиски мужчины, который бесследно пропал в районе рынка

Информация об этом появилась на поисковой платформе «На выручку! #ЛучшиеЛюди. Одесса» в Фейсбук, передает Politeka.net

Отмечается, что Малышевский Александар Мирославович, 1975 г.р. не вернулся домой (район Староконного рынка) с работы еще 27 апреля. Перед этим он позвонил жене и сообщил, что уже рядом с домом.

До 19.39 28.04.2021 телефон Александра был в сети, трубку никто не брал.

Был одет в синие джинсы, синюю толстовку, зелёную куртку, чёрные замшевые туфли.

Если кому-то что-либо известно о местонахождении Александра Мирославовича, просьба срочно сообщить по телефонам:

0674827700 - руководитель общественной организации #КращіЛюдиОдеси , координатор поисков Сергей (#ЛучшиеЛюди) или 102», - говорится в сообщении.

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