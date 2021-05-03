Первая неделя мая в Одессе будет теплой и дождливой, со штормовым ветром

Как сообщили метеорологи, погоду в городе будут определять атмосферные фронты и антициклоны, которые все 7 дней будут менять друг друга, передает Politeka.net

Днем в понедельник, 3 мая в Одессе температура воздуха прогреется до 21 градуса тепла. Ночью, правда, пройдет небольшой дождь, но днем - без осадков.

Температура морской воды 11-12°С.

Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

По Одесской области ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 10-15°С тепла, днем 18-23°С. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Вторник и среда в Одессе также будут облачными и сухими. Ветер юго-западный, 8-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 °С тепла, днем будет около 15-20 °С выше нуля.

В четверг, 6 мая, небо над городом затянется тучами. Ожидается небольшой дождь. Ветер южный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура ночью опустится до 5-10 °С тепла, днем потеплеет до 17-22 °С со знаком плюс.

В пятницу, 7 мая также может пройти небольшой дождь. Умеренный ветре всё также будет дуть с юга.

Ночью в Одессе будет 11-13°С тепла, днем 19-21 выше нуля. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура морской воды 13 градусов.

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