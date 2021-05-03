В Одессе 12-летняя школьница довела себя до анорексии из-за буллинга в школе

Вес девочки упал с 55 кг до 28 кг, ее срочно госпитализировали в бессознательном состоянии в отделении интенсивной терапии с диагнозом «крайнее истощение организма».

Однако, это не помогло ребенку, на следующий день она, увы, скончалась в стенах больницы.

«Это состояние крайней тяжести. Температура 35,2 пульс – 20, сатурация – 75, глюкоза – 1 при норме в 3. У нее отсутствовала подкожная жировая клетчатка. У девочки были заостренные черты лица. С ней была женщина, которая представилась как бабушка», - рассказала директор детской больницы №3.

Друзья девочки связывают происходящее с буллингом в школе.

По словам одного из одноклассников по имени Костя, одногодки травили школьницу за лишний вес, а она мечтала стать моделью и учувствовала в кастингах. Информация об этом появилась в местных пабликах.

О ее проблемах со здоровьем семья и знакомые были осведомлены, с ней проводили беседы и девочку водили к психологам, однако это не помогло.

Позже выяснилось, что у Ксении, был также диагностирован ковид. В одесской городской детской больнице №3 не исключают, что коронавирус мог усугубить состояние здоровья ребенка. Но каких-либо точных оценок пока не дают.

О самой 12-летней девочке известно немного. В последнее время она жила с бабушкой, а ее мама работала учительницей в той же школе, где училась она, но недавно ушла в декретный отпуск. Семью Ксении характеризуют как благополучную.

Теперь причину столь ужасной трагедииь выясняют правоохранители, открыто уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

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