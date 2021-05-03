В Одессе отчаянный мужчина гулял по пирсу во время шторма и его едва не смыло волной в море

Всё могло закончится трагически, если бы вовремя не подоспели очевидцы. Об этом сообщает телеграм-канал «Черный список Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент случился, в воскресенье, 2 мая, на пляже возле 13-й станции Большого Фонтана.

«Пьяного типа чуть не смыло в море. А душа просто требовала прогулки и посмотреть на волны», - говорится в публикации.

На кадрах видно, как прилично одетый мужчина гуляет вдоль пирса, когда в море бушует шторм. При этом одна из волн накрыла одессита, но он смог удержаться на ногах.

Отдыхающие сначала просто наблюдали за смелым мужчиной, а потом решили вмешаться и увели его с опасной зоны.

Позже он признался, что просто хотел посмотреть на волны. К счастью, он не получил никаких травм и всего лишь промок.

Ранее мы сообщали, в центре Одессы молодой мужчина свел счеты с жизнью перед этим оставив предсмертную записку своей девушке. Труп 27-летнего одессита нашли в петле в его квартире на улице Еврейской. Накануне он отправил прощальное послание на телефон своей девушке, в котором сообщил о намерении покончить с собой.

«Привет. Если я не отменил отправку этого сообщения, значит всё пошло по плану. Из клуба я может быть и вышел, но задерживаться здесь дальше явно выше моих сил. Спасибо тебе за всё и прости, что оставляю тебя. Увидимся на новом витке спирали», - говорилось в послании.

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