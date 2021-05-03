На Пасху многим одесситам карантин показался не помехой и они, не теряя оптимизма, принялись его нарушать

Видео показали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, во время ночной службы люди забыли о настоятельной рекомендации Минздрава, которое просило воздержаться от столпотворения в храмах.

Мало того, что многие не прислушались к обращению, так еще в некоторых церквях принялись целовать иконы и кресты.

Очень хочется надеться, что такое грубое нарушение не приведет к новому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашем городе и регион снова не угодит в «красную зону».

Отметим, что на Пасху в Одессе и области резко сократилось число зараженных, их зафиксировано вдвое меньше, чем 1 мая и втрое — чем в последний будний день.

Если 30 апреля в регионе насчитали 454 случая коронавируса, то 1 мая — 296, а 2 мая — всего 143.

По данным системы мониторинга СНБО, за минувшие сутки в Одесской области умерли три человека, у которых был диагностирован COVID-19. В то же время избавились от недуга 97 пациентов. В настоящее время на стационарном и амбулаторном лечении пребывают 30 137 жителей региона с коронавирусной инфекцией.

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