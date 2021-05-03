По Одесской области распространяется неизведанный штамм коронавируса, который ранее не выявляли в регионе
Тревогу забил главный санитарный врач Одесчины Виталий Гончаров, пишут местные
По словам медика, для выяснения типа вируса необходимы результаты исследования из киевской референс-лаборатории.
Отмечается, что возможно речь идет о новом индийском штамме, по причине которого в Индии сильно увеличилось количество заболевших (более 300 случаев заражения в сутки). Он содержит сразу две мутации, которые усложняют иммунный ответ организма.
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Этот штамм крайне опасен для детей и молодежи. Симптомы инфицирования следующие: рвота, боль в животе, диарея, нарушение слуха, кашель, высыпания на коже и в области рта.
Уже известно о случаях заражения индийским штаммом в Европе, но в Украине его пока не подтверждали.
Ранее мы сообщали, на Пасху многим одесситам карантин показался не помехой и они, не теряя оптимизма, принялись его нарушать
Так, во время ночной службы люди забыли о настоятельной рекомендации Минздрава, которое просило воздержаться от столпотворения в храмах.
Мало того, что многие не прислушались к обращению, так еще в некоторых храмах принялись целовать иконы и кресты.
Очень хочется надеться, что такое грубое нарушение не приведет к новому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашем городе и регион снова не угодит в «красную зону».
Напомним, что шторм и не только: какой будет погода в Одессе на этой неделе
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