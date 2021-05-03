Синоптики сообщили, каких погодных сюрпризов ждать в мае

Так, по данным сайта gismeteo.ua, последний месяц весны обещает быть теплым и дождливым. Средняя месячная температура воздуха составит 16-19 градусов тепла, передает Politeka.net.

В прогнозе говорится, что первая неделя мая будет достаточно прохладной. Днем температура будет не выше +15 градусов днем, а ночью опустится +8+10, однако впоследствии в городе существенно потеплеет.

С 14 мая на протяжении всего месяца в Одессе будут периодически идти дожди, однако осадки будут кратковременными.

А вот солнечных дней будет не очень немного. Стабильно ясная погода прогнозируется лишь 21 и 26 мая.

Ранее мы сообщали, в Одессе отчаянный мужчина гулял по пирсу во время шторма и его едва не смыло волной в море.

Всё могло закончится трагически, если бы вовремя не подоспели очевидцы.

Инцидент случился, в воскресенье, 2 мая, на пляже возле 13-й станции Большого Фонтана.

Отдыхающие сначала просто наблюдали за смелым мужчиной, а потом решили вмешаться и увели его с опасной зоны.

Позже он признался, что просто хотел посмотреть на волны. К счастью, он не получил никаких травм и всего лишь промок.

Напомним, что шторм и не только: какой будет погода в Одессе на этой неделе

Также Politeka сообщала, толпа на толпу: 2 мая в центре Одессы устроили массовую драку, появилось видео