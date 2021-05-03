На Великдень багатьом одеситам карантин здався не перешкодою і вони, не втрачаючи оптимізму, почали його порушувати

Відео показали місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Так, під час нічної служби люди забули про настійну рекомендацію МОЗ, яке просило утриматися від стовпотворіння в храмах.

Мало того, що багато хто не прислухалися до звернення, так ще в деяких церквах почали цілувати ікони і хрести.

Дуже хочеться сподіватися, що таке грубе порушення не призведе до нового сплеску захворюваності коронавірусною інфекцією в нашому місті і регіон знову не потрапить в «червону зону».

Зазначимо, що на Великдень в Одесі та області різко скоротилося число заражених, їх зафіксовано вдвічі менше, ніж 1 травня і втричі — ніж в останній будній день.

Якщо 30 квітня в регіоні нарахували 454 випадки коронавірусу, то 1 травня — 296, а 2 травня — всього 143.

За даними системи моніторингу РНБО, за минулу добу в Одеській області померли три людини, у яких був діагностований COVID-19. У той же час позбулися недуги 97 пацієнтів. В даний час на стаціонарному та амбулаторному лікуванні перебувають 30 137 жителів регіону з коронавірусною інфекцією.

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