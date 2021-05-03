В Одессе школы, колледжи и вузы сами будут определять завершение учебного года и начало летних каникул
Соответствующее разъяснение появилось на сайте Министерства образования и науки, пишет портал
Сообщается, что начало каникул в школах и других учебных заведениях города будут определять руководители учреждений.
В тоже время в МОН уточнили, что учебный год должен закончится не позже 1 июля. При этом дата его окончания может отличаться в зависимости от школы, колледжа или вуза.
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При этом директора школ должны принимать решение с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона.
Не так давно мы писали, что в школах Одессы и области запретили проводить выпускные вечера и линейки со зрителями.
Об этом заявил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.
По его словам, праздничные линейки и выпускные могут проводиться только в пределах одного класса и без зрителей.
«Хотя мы и вышли из «красной зоны», работа образовательных учреждений продолжается в условиях карантина», - подчеркнул Лончак и пригрозил, что за нарушение правил учителей и директоров ожидает ответственность.
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