Под Одессой волонтеры ведут поиски пожилой женщины, которая страдает потерей памяти
Информация об этом появилась на поисковой платформе «На выручку! #ЛучшиеЛюди. Одесса» в
Так, 84-летняя Людмила Киянова покинула дачу «Джерело» в районе Сухого лимана, что вблизи Одессы и с тех пор о ней ничего не известно.
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Когда она пропала, точно не известно, однако сообщается что пожилая женщина страдает болезнью Альцгеймера.
«Была одета в темно синие штаны флисовые , розовый свитер, синюю кофту флисовую, тапки - шлепанцы текстильные бордового цвета с цветочками, в руках могла иметь черную сумочку с документами. Одежда может отличаться от описанной!
Волосы седые, стрижка - каре, может собирать волосы сзади в пучок заколкой или под ободок. Глаза серо-зеленые. Рост 160-164 см, среднего телосложения», - говорится в публикации волонтеров.
Если кому-то что-либо известно о местонахождении Людмилы Кияновой, просят срочно сообщить по телефону:
0674827700 — руководитель общественной организации #КращіЛюдиОдеси , координатор поисков Сергей (#ЛучшиеЛюди) или на 102.
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