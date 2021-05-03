В одесских школах пересмотрели требования к питанию и внесли значительные коррективы

О том, каким будет школьное меню, сообщает местное издание УСИ .

В частности, со школьных буфетов должны исчезнуть газированные напитки, сладкие булочки, чипсы, картошки фри, а также пиццы и другая вредная еда.

В школьных столовых запретили также продавать холодец, макароны по-флотски, блинчики с сыром и с мясом, кремы, морсы и напитки с красителями, ароматизаторами и подсластителями.

В тоже время в новом сбалансированном меню, будут отдавать предпочтение углеводам, свежим овощам и фруктам.

На столе у школьников и воспитанников детсадов будут блюда на основе зерновых, овощей и фруктов, мяса, а также рыбы, молочных и кисломолочных продуктов. В салаты станут добавлять семена и орехи. При этом информация о школьном меню, где будут четко указан состав блюд и информация о количестве аллергенов, должна быть всегда в доступе для родителей.

Ранее мы сообщали, в Одессе школы, колледжи и вузы сами будут определять завершение учебного года и начало летних каникул.

Соответствующее разъяснение появилось на сайте Министерства образования и науки.

Сообщается, что начало каникул в школах и других учебных заведениях города будут определять руководители учреждений.

В МОН уточнили, что учебный год должен закончится не позже 1 июля. При этом дата его окончания может отличаться в зависимости от школы, колледжа или вуза.

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