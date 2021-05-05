В Одессе призывают помочь с поисками несовершеннолетнего Игоря, который бесследно исчез три дня назад
Информация о пропаже появилась на сайте Нацполиции Одесской области, передает Politeka.net.
Так, 17-летний Игорь Александрович Базан, который проживает на поселке Таирова ушел из дома в воскресенье 2 мая и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые. Был одет в синюю куртку с красными полосками, синие джинсы и кроссовки.
Всех, кто что-то знает о местонахождении Игоря Базана, просят сообщить в отделение полиции №4 по телефону (048) 779-42-55 или по спецлинии «102».
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