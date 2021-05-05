В Одессе призывают помочь с поисками несовершеннолетнего Игоря, который бесследно исчез три дня назад

Информация о пропаже появилась на сайте Нацполиции Одесской области, передает Politeka.net.

Так, 17-летний Игорь Александрович Базан, который проживает на поселке Таирова ушел из дома в воскресенье 2 мая и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые. Был одет в синюю куртку с красными полосками, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Игоря Базана, просят сообщить в отделение полиции №4 по телефону (048) 779-42-55 или по спецлинии «102».

До этого мы сообщали, под Одессой волонтеры ведут поиски пожилой женщины, которая страдает потерей памяти.

84-летняя Людмила Киянова покинула дачу «Джерело» в районе Сухого лимана, что вблизи Одессы и с тех пор о ней ничего не известно.

Пенсионерку видел в последний раз накануне вечером 1 мая ее сосед, а уже утром на следующий день другая соседка принесла ей паску, но в доме никого не было.

Когда она пропала, точно не известно, однако сообщается что пожилая женщина страдает болезнью Альцгеймера.

Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"

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