Известно, сколько людей скончались от последствий болезни

В Одесском регионе снова увеличилось число жертв Covid-19

По состоянию на 5 мая в Одесской области зарегистрировали 216 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на в пресс-службу Министерства здравоохранения.

В тоже время по данным СНБО, за прошедшие сутки в нашем регионе от последствий болезни скончались 13 человек, выздоровели — 165.

С начала эпидемии в Одессе и области выявили 134 937 случаев заболевания Covid-19.

Общее число летальных случаев - 2 584. Выздоровели - 103 005 пациентов. На данный момент в Одесской области болеют 29 348 человек.

Ранее мы сообщали, на Пасху многим одесситам карантин показался не помехой и они, не теряя оптимизма, принялись его нарушать.

Так, во время ночной службы люди забыли о настоятельной рекомендации Минздрава, которое просило воздержаться от столпотворения в храмах.

Мало того, что многие не прислушались к обращению, так еще в некоторых церквях принялись целовать иконы и кресты.

Очень хочется надеяться, что такое грубое нарушение не приведет к новому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашем городе и регион снова не угодит в «красную зону».

Напомним, на Одесщине ковид сдает позиции, данные Минздрава: за сутки ни одного летального случая

Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":

Также Politeka сообщала, толпа на толпу: 2 мая в центре Одессы устроили массовую драку, появилось видео