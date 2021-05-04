На Одесщине за сутки ни одного летального случая от ковида

Одесская область, по данным Минздрава, среди регионов-лидеров по заболеваемости COVID-19.

Одесская область на пятом месте, дальше Донецкая область (324 случая заболевания), Черкасская (253 случая), Днепропетровская (220 случая) в Харьковская (191 случай).

За прошедшие сутки в области не зафиксировали летальных случаев от осложнений болезни, 995 пациентов выздоровели.

Ранее мы сообщали, в Одесской области - загрязнение питьевой воды.

Об этом сообщили специалисты Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

По санитарно-микробиологическим показателям зафиксированы отклонения в селах Бочмановка, Федоровка, Качуровка и Немировское, Ставрово и Топалы Подольского района, а также в пгт Окны.

По санитарно-химическим показателям вода не соответствует нормам также в Бочмановке, Федоровке, Качуровке и Ставрово. Кроме этого, в селах Слободка и Крути Подольского района, селе Яковлевка Одесского района, городе Арциз и находящихся неподалеку селах Долиновка и Васильевка.

Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"

Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":

Также Politeka сообщала, толпа на толпу: 2 мая в центре Одессы устроили массовую драку, появилось видео