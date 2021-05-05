В Одессе прояснили ситуацию о неопознанном штамме коронавируса, который якобы выявили в регионе
Ранее во всех СМИ сообщалось, что в Одесской области выявили новый штамм коронавируса. Главный санитарный врач региона Виталий Гончаров назвал эту информацию недостоверной, хотя ранее сам заявлял о неизвестном штамме. Об этом 4 мая сообщили в Телеграм-канале "Новости Одессы", передает Politeka.net
Гончаров отметил, что на сегодняшний день в регионе фиксируют случаи обычного и «британского» штаммов коронавируса.
Неопознанных образцов вируса пока нет.
Ранее сообщалось, в Одесском регионе снова увеличилось число жертв Covid-19.
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По состоянию на 5 мая в Одесской области зарегистрировали 216 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
По данным СНБО, за прошедшие сутки в нашем регионе от последствий болезни скончались 13 человек, выздоровели — 165.
С начала эпидемии в Одессе и области выявили 134 937 случаев заболевания Covid-19.
Общее число летальных случаев - 2 584. Выздоровели - 103 005 пациентов. На данный момент в Одесской области болеют 29 348 человек.
Напомним, на Одесщине ковид сдает позиции, данные Минздрава: за сутки ни одного летального случая
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