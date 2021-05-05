Поситителей одесской больницы возмутило то, что мертвые тела людей оставляют возле приемного отделения средь бела дня
Видео инцидента удалось заснять очевидцам, которые
По словам автора, происходящее он снял на камеру возле приемного отделения в городской больнице №10 на улице Маршала Малиновского.
Он утверждает, что так возле отделения медики складывают трупы.
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«Вот так вот в Малиновской больнице складывают трупы прямо на улице. Человек умер, его положили на скамейке возле приемного отделения и никому нет дела»,- говорит возмущенный очевидец на видео.
Ранее сообщалось, в Одесском регионе снова увеличилось число жертв Covid-19.
По состоянию на 5 мая в Одесской области зарегистрировали 216 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
По данным СНБО, за прошедшие сутки в нашем регионе от последствий болезни скончались 13 человек, выздоровели — 165.
С начала эпидемии в Одессе и области выявили 134 937 случаев заболевания Covid-19.
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