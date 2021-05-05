Поситителей одесской больницы возмутило то, что мертвые тела людей оставляют возле приемного отделения средь бела дня

Видео инцидента удалось заснять очевидцам, которые обнародовали его в телеграм-канал «Новости Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По словам автора, происходящее он снял на камеру возле приемного отделения в городской больнице №10 на улице Маршала Малиновского.

Он утверждает, что так возле отделения медики складывают трупы.

«Вот так вот в Малиновской больнице складывают трупы прямо на улице. Человек умер, его положили на скамейке возле приемного отделения и никому нет дела»,- говорит возмущенный очевидец на видео.

Ранее сообщалось, в Одесском регионе снова увеличилось число жертв Covid-19.

По состоянию на 5 мая в Одесской области зарегистрировали 216 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

По данным СНБО, за прошедшие сутки в нашем регионе от последствий болезни скончались 13 человек, выздоровели — 165.

С начала эпидемии в Одессе и области выявили 134 937 случаев заболевания Covid-19.

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