В Одесской области живодер расстрелял бездомных собак
Очередной любитель показать свою силу над беспомощными животными завелся в городе Белгород-Днестровском. Там живодер убил одну собаку и травмировал другу.
Об этом сначала рассказали свидетели в telegram-канал "
"Пасха, пьяная особь, в целях "развлекухи", расправился над стерилизованными и привитыми всеми любимыми хвостиками! Шарика убили, Линду ранили, не можем найти. Заявление в полицию написано!", - сообщили очевидцы.
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В полиции уже отреагировали на происшествие уверяя, что по факту жесткого обращения с животными проводится проверка.
Как сообщили в пресс-службе, на территории частных гаражей в одном из районов города Белгород-Днестровского местный житель обнаружил двух бродячих псов – один из них был мертв, вторая собака – ранена. Со слов мужчины, он с балкона видел, как неизвестный несколько раз выстрелил в животных. На данный момент личность стрелявшего устанавливается.
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