Под Одессой неизвестная женщина открыто похитила у 7-летней девочки золотые украшения

Инцидент случился на детской площадке в поселке Авангард, во вторник, 4 мая. Об этом сообщили в телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net

В полицию обратилась мать ребенка и сообщила, что на детской площадке на улице Спрейса, 6, к ее дочери 2013 года рождения подошла неизвестная женщина и мошенническим путем завладела золотыми сережками, крестиком и цепочкой.

В телеграм-канале также показали, как выглядит воровка.

На фото видно, что женщина была одета в черную куртку и брюки, а также у ней была черная маска на лице.

До этого мы сообщали, в одном из районов Одессы мужчина ходит по подъездам и снимает электрические счетчики, люди остаются без света.

Его зафиксировали камеры наружного наблюдения на поселке Котовского в домах №44 и 48 по улице Академика Сахарова.

"Вот так нехитро можно промышлять, если есть ключ ко всем домофонам. Без света два дома осталось.

Начинает шуршать по подъездам около 3х ночи на выходных🤦‍♂️», - говорится в публикации", - рассказали одесситы.

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