В Одессе на дороге образовались дыры после ремонта

Крайне плачевное состояние проезжей части показали журналисты местного издания Odessa.online.

Так, в районе улицы Маршала Говорова в переулке у Европейского лицея на дороге появились провалы и теперь проезжая часть срочно требует капитального ремонта.

Примечательно, что всего неделю назад на этом участке просела тротуарная плитка. Сотрудники коммунальных служб исправили проблему, но теперь в нескольких местах провалился асфальт.

Ранее мы сообщали, в городе Черноморск Одесской области случилось ЧП, из-за которого затопило центр города утром 5 мая.

В результате аварии водой затопило центральный перекресток между улицей 1 Мая и проспектом Мира.

Прорыв трубы произошел возле местного супермаркета и теперь жители многоэтажек, а также две школы остались без водоснабжения.

Также мы писали, в Одессе произошло ДТП - одну из машин отбросило на пешехода.

Honda Civic и Honda Jazz ехали в попутном направлении - один из водителей не справился с управлением и автомобили столкнулись.

Honda Jazz отбросило в сторону на 60-летнего пешехода, который переходил дорогу.

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Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":

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