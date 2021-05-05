В Одессе на дороге образовались дыры после ремонта
Крайне плачевное состояние проезжей части показали журналисты местного издания
Так, в районе улицы Маршала Говорова в переулке у Европейского лицея на дороге появились провалы и теперь проезжая часть срочно требует капитального ремонта.
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Примечательно, что всего неделю назад на этом участке просела тротуарная плитка. Сотрудники коммунальных служб исправили проблему, но теперь в нескольких местах провалился асфальт.
Ранее мы сообщали, в городе Черноморск Одесской области случилось ЧП, из-за которого затопило центр города утром 5 мая.
В результате аварии водой затопило центральный перекресток между улицей 1 Мая и проспектом Мира.
Прорыв трубы произошел возле местного супермаркета и теперь жители многоэтажек, а также две школы остались без водоснабжения.
Также мы писали, в Одессе произошло ДТП - одну из машин отбросило на пешехода.
Honda Civic и Honda Jazz ехали в попутном направлении - один из водителей не справился с управлением и автомобили столкнулись.
Honda Jazz отбросило в сторону на 60-летнего пешехода, который переходил дорогу.
Напомним, что после праздников Covid-19 с новой силой обрушился на Одесчину, много жертв: тревожная сводка
Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":
Также Politeka сообщала, прогулка по пирсу едва не обернулась трагедией, видео: "Хотел посмотреть на волны"