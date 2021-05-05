На одесском Привозе протестуют торговцы цветами, они перекрыли дорогу возле рынка
Митинг устроили в среду, 5 мая, пишет местный сайт «
Возмущенные продавцы заблокировали проезд по улице Пантелеймоновской возле Екатерининской. Люди ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили и трамваи.
Причина протеста - мэрия решила их разогнать в одностороннем порядке. Альтернативы никакой не предлагает и на контакт не идёт.
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По словам главы Приморской райадминистрации Марата Королева, там есть два вида торговли: официальная, с документами, и не официальная, стихийная торговля.
«Всю стихийную торговлю мы автоматически оттуда убираем. А официальные торговцы, с документами, автоматически переходят в подземный переход, для того чтобы улица была открытой, проездной, проходной», — заявил чиновник.
В тоже время один из предпринимателей Евгений рассказал, что «Остров» предложил места только продавцам розницы, а оптовикам, которых более 100 предпринимателей, работать там негде.
По словам участников акции, мэрия предложила им места на Пантеоеймоновской на тротуаре между преображенской и Старопортофранковской, но переходить туда они не хотят.
Протестующие требуют встречи с мэром и профильными чиновниками, чтобы им предоставили места получше.
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