На одесском Привозе протестуют торговцы цветами, они перекрыли дорогу возле рынка

Митинг устроили в среду, 5 мая, пишет местный сайт « Думская » (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Возмущенные продавцы заблокировали проезд по улице Пантелеймоновской возле Екатерининской. Люди ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили и трамваи.

Причина протеста - мэрия решила их разогнать в одностороннем порядке. Альтернативы никакой не предлагает и на контакт не идёт.

По словам главы Приморской райадминистрации Марата Королева, там есть два вида торговли: официальная, с документами, и не официальная, стихийная торговля.

«Всю стихийную торговлю мы автоматически оттуда убираем. А официальные торговцы, с документами, автоматически переходят в подземный переход, для того чтобы улица была открытой, проездной, проходной», — заявил чиновник.

В тоже время один из предпринимателей Евгений рассказал, что «Остров» предложил места только продавцам розницы, а оптовикам, которых более 100 предпринимателей, работать там негде.

По словам участников акции, мэрия предложила им места на Пантеоеймоновской на тротуаре между преображенской и Старопортофранковской, но переходить туда они не хотят.

Протестующие требуют встречи с мэром и профильными чиновниками, чтобы им предоставили места получше.

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