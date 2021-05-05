На трассе Киев-Одессе перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

ДТП случилось в 75 км от Одессы в районе села Знаменка. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам свидетелей аварии, водитель микроавтобуса Volkswagen, хотел обогнать фуру, которая ехала впереди, однако попытка оказалась неудачной. Он не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался в попутном направлении.

По данным патрульной полиции, в результате ДТП травмы получили 2 человека. Это пассажирка и сам водитель автобуса. Им понадобилась медицинская помощь, однако в каком состоянии они сейчас и была ли госпитализация в больницу - неизвестно.

Также в полиции сообщили, что микроавтобус принадлежал частному перевозчику.

Ранее мы писали, в Одессе произошло ДТП - одну из машин отбросило на пешехода.

Honda Civic и Honda Jazz ехали в попутном направлении - один из водителей не справился с управлением и автомобили столкнулись.

Honda Jazz отбросило в сторону на 60-летнего пешехода, который переходил дорогу.

Напомним, что после праздников Covid-19 с новой силой обрушился на Одесчину, много жертв: тревожная сводка

Как Politeka писала, что люди взбунтовались на Привозе, перекрыв дорогу: видео протеста

Также Politeka сообщала, в Одессе дорога неожиданно "поплыла" после ремонта: не прошло и недели, кадры