В Одессе Куликово поле возле Дома профсоюзов уже очистили от цветов и лампадок
Об этом сообщают местные
Так, горы цветов, которые сносили одесситы в седьмую годовщину трагических событий 2 мая уже исчезли.
На кадрах можно увидеть, как возле импровизированного мемориала осталось всегоо лишь несколько букетов.
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Кроме того, живые тюльпаны цветут на клумбах перед Домом профсоюзов на Куликовом поле.
Ранее мы сообщали, 2 мая на Куликовом поле проходило возложение цветов к импровизированному мемориалу погибшим представителям пророссийских сил.
Люди проходили через "фильтрационные" пункты, установленные полицией и нацгвардейцами, которые обеспечивают правопорядок.
Большинство одесситов пришли с цветами, однако без инцидентов не обошлось. У некоторых посетителей площади полицейские изъяли газовые баллончики.
После этого состоялся траурный митинг. Его участники выпустили в небо черные шары и белых голубей.
По словам замминистра внутренних дел Сергея Ярового, порядок на Куликовом поле и на Соборной площади 2 мая, поддерживали 2,6 тыс. правоохранителей.
Он уточнил, что в ходе массовых мероприятий составили несколько админпротоколов — в основном, речь идет о нарушениях карантина.
Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"
Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":
Также Politeka сообщала, толпа на толпу: 2 мая в центре Одессы устроили массовую драку, появилось видео