В Одессе Куликово поле возле Дома профсоюзов уже очистили от цветов и лампадок

Об этом сообщают местные СМИ в среду, 5 мая.

Так, горы цветов, которые сносили одесситы в седьмую годовщину трагических событий 2 мая уже исчезли.

На кадрах можно увидеть, как возле импровизированного мемориала осталось всегоо лишь несколько букетов.

Кроме того, живые тюльпаны цветут на клумбах перед Домом профсоюзов на Куликовом поле.

Ранее мы сообщали, 2 мая на Куликовом поле проходило возложение цветов к импровизированному мемориалу погибшим представителям пророссийских сил.

Люди проходили через "фильтрационные" пункты, установленные полицией и нацгвардейцами, которые обеспечивают правопорядок.

Большинство одесситов пришли с цветами, однако без инцидентов не обошлось. У некоторых посетителей площади полицейские изъяли газовые баллончики.

После этого состоялся траурный митинг. Его участники выпустили в небо черные шары и белых голубей.

По словам замминистра внутренних дел Сергея Ярового, порядок на Куликовом поле и на Соборной площади 2 мая, поддерживали 2,6 тыс. правоохранителей.

Он уточнил, что в ходе массовых мероприятий составили несколько админпротоколов — в основном, речь идет о нарушениях карантина.

Напомним, что стало известно, как прошел пасхальный день 2 мая в Одессе, видео: " Черные шары и марш патриотов"

Как Politeka писала, что в сети появилось видео задержания одессита в одежде с надписью СССР: "Моя футболка не запрещена":

Также Politeka сообщала, толпа на толпу: 2 мая в центре Одессы устроили массовую драку, появилось видео