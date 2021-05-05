Студенты одного из одесских вузов опасаются возвращаться к очной форме обучения из-за ковида

Так, с 5 мая все студенты Одесского экономического университета (бывший Нархоз) вышли на обучение, однако многие учащиеся боятся подхватить коронавирусную болячку за партами и решили протестовать, пишут местные СМИ .

Около трех сотен студентов вуза подписали и направили письмо к ректору с просьбой соблюдать необходимые противоэпидемические меры. Однако секретариат ректората и помощник ректора отказались принять письмо.

Учащиеся бояться, повторения ситуации, как в марте месяце. Тогда во время занятий были инфицированы многие преподаватели и студенты.

"Мы, студенты, очень боимся за свою жизнь, здоровья наших близких. Все мы помним, как, в марте, когда мы вышли на очное обучение, в ОНЭУ не соблюдали ни одну из противоэпидемических мер, из-за чего заболело большое количество преподавателей и студентов. Но есть ещё более плачевные факты : диспетчер 1 корпуса, декан заочного факультета стали жертвой коварной болезни", - говорится в публикации.

В ректорате заверяют, что в вузе есть уполномоченный человек, который регулярно проводит мониторинг эпидситуации среди студентов.

Кроме того, в приказе ректора говорится, что иногородние, у которых нет возможности добираться на пары, могут обучаться дистанционно. В таком же режиме можно будет и сдать государственную аттестацию.

По состоянию на 5 мая в Одесской области зарегистрировали 216 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

По данным СНБО, за прошедшие сутки в нашем регионе от последствий болезни скончались 13 человек, выздоровели — 165.

С начала эпидемии в Одессе и области выявили 134 937 случаев заболевания Covid-19.

Общее число летальных случаев - 2 584. Выздоровели - 103 005 пациентов. На данный момент в Одесской области болеют 29 348 человек.

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