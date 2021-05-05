В Одессу идут дожди и грозы
В четверг, 6 мая в Одессе ожидается дождливая погода с грозой и ветром, об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Согласно прогнозу, в этот день в Одессе солнце будет редко показываться из-за облаков.
Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 9-14 метров в секунду.
Температура ночью на градусниках покажет 9-11 °С, днем 17-19 °С.
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По Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Утром и днем местами кратковременный дождь. Гроза.
Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 9-14 метров в секунду.
Температура ночью составит + 7 +12 градусов, днем воздух прогреется до + 21 градуса.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы сообщали синоптики спрогнозировали, каких погодных сюрпризов ждать в мае в городе Одессе.
Так, по данным сайта gismeteo.ua последний месяц весны обещает быть теплым и дождливым. Средняя месячная температура воздуха составит 16-19 градусов тепла.
В прогнозе говорится, что первая неделя мая будет довольно прохладным. Днем температура будет не выше +15 градусов днем, а ночью опустится до + 8+10, однако впоследствии в городе существенно потеплеет.
С 14 мая в течение всего месяца в Одессе будут периодически идти дожди, но осадки будут кратковременными.
А вот солнечных дней будет не очень немного. Стабильно ясная погода прогнозируется лишь 21 и 26 мая.
Напомним, что шторм и не только: какой будет погода в Одессе на этой неделе
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