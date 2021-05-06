ЧП с военнослужащими произошло на озере во время патрулирования границы
Моторная лодка с четырьмя пограничниками перевернулась днем 5 мая на озере Тудорово, что возле уграницы с Молдовой, в Беляевском районе Одесской области. Информация об этом появилась на сайте Госпогранслужба Украины, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В ней находилось четверо военнослужащих, которые патрулировали границу.
Трое пограничников получили переохлаждение, а один также травмы ног, но они смогли выбраться на берег. Четвертый военный пропал.
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К поискам, кроме коллег, привлечены полицейские, спасатели и местные рыбаки.
Также задействована пограничная авиация и водолазы.
Обстоятельства, в результате которых произошло ЧП, выясняются.
Назначено служебное расследование.
Ранее мы писали, на трассе Киев-Одесса полностью сгорел пассажирский автобус.
Пожар произошел в районе поворота на Ширяево в сторону Киева. Хоть автобус и сгорел дотла, к счастью, никто из пассажиров не пострадал.
В ГСЧС сообщили, что возгорание автобуса произошло в селе Ревовое Эвакуировать пассажиров не пришлось, они сами вышли из автобуса. Всего в салоне ехало 60 пассажиров. Погибших и пострадавших нет. Сейчас пожар уже ликвидирован.
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