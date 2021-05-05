На трассе Киев -Одесса вспыхнул пожар в пассажирском автобусе
Огненное ЧП произошло днем 5 мая. по дороге в столицу. Об этом информирует телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По сообщениям очевидцев, к счастью, никто не пострадал. Люди и водитель успели покинуть транспортное средство.
«Горит автобус на трассе Одесса - Киев, люди успели выйти», - говорится в публикации.
На распространенных по сети кадрах видны клубы черного дыма в небе над трассой, а также само пламя, которое поглотило автобус.
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Подробности происшествия уточняются.
До этого мы сообщали, на трассе Киев-Одессе перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие.
ДТП случилось в 75 км от Одессы в районе села Знаменка.
По словам свидетелей аварии, водитель микроавтобуса Volkswagen, хотел обогнать фуру, которая ехала впереди, однако попытка оказалась неудачной. Он не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался в попутном направлении.
По данным патрульной полиции, в результате ДТП травмы получили 2 человека. Это пассажирка и сам водитель автобуса. Им понадобилась медицинская помощь, однако в каком состоянии они сейчас и была ли госпитализация в больницу - неизвестно.
Также в полиции сообщили, что микроавтобус принадлежал частному перевозчику.
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