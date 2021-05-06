В полицию пришло сообщение о похищении ребенка
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГУНП в Одесской области
Вечером, 5 мая на спецлинию "102" позвонила 10-летняя девочка и рассказала, что неизвестные схватили ее посреди улицы, затолкали в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.
Полицейские сразу же объявили план "Перехват" и приступили к поискам ребенка.
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Как выяснилось позже, все это время девочка находилась дома, ее никто не похищал, а звонок в полицию был неудачной шуткой.
Теперь родителям придется отвечать за шалости ребенка, поскольку малолетняя шутница не достигла возраста, с которого наступает ответственность.
На ее мать будет выписан админпротокол по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и по ст.183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб).
Отметим, что это далеко не первый случай, когда дети шутят с полицией.
В декаборе месяце прошлого года 6-летняя ученица первого класса в Суворовском районе Одессы позвонила в полицию и сообщила о минировании школы. Правоохранители эвакуировали 440 человек, а затем проверили здание и прилегающую территорию.
Свой поступок ребенок объяснила желанием поскорее пойти домой и поиграть с котиком.
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