В полицию пришло сообщение о похищении ребенка

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы ГУНП в Одесской области

Вечером, 5 мая на спецлинию "102" позвонила 10-летняя девочка и рассказала, что неизвестные схватили ее посреди улицы, затолкали в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

Полицейские сразу же объявили план "Перехват" и приступили к поискам ребенка.

Как выяснилось позже, все это время девочка находилась дома, ее никто не похищал, а звонок в полицию был неудачной шуткой.

Теперь родителям придется отвечать за шалости ребенка, поскольку малолетняя шутница не достигла возраста, с которого наступает ответственность.

На ее мать будет выписан админпротокол по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и по ст.183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб).

Отметим, что это далеко не первый случай, когда дети шутят с полицией.

В декаборе месяце прошлого года 6-летняя ученица первого класса в Суворовском районе Одессы позвонила в полицию и сообщила о минировании школы. Правоохранители эвакуировали 440 человек, а затем проверили здание и прилегающую территорию.

Свой поступок ребенок объяснила желанием поскорее пойти домой и поиграть с котиком.

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