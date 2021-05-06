Малолетние дети пострадали на пожаре в Одесской области
Как сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, жилой до загорелся в селе Алексеевка Кодымского района вечером в среду 5 мая, передает Politeka.net
Сигнал о пожаре поступил спасателям в 21:53. Там горела крыша одноэтажного частного дома.
Прибывшим пожарникам удалось потушить пламя спустя полтора часа – в 23:19.
В результате пожара продуктами горения отправились двое мальчиков – 5 и 6 лет. Их госпитализировали.
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Медики оценивают состояние здоровья детей, как средней тяжести.
Отметим, причину пожара и ущерб устанавливают.
До этого мы сообщали, в Одессе загорелось такси с водителем и пассажиркой внутри.
Авария случилась днем на улице Атамана Головатого возле Ярмарочной площади.
Автомобиль Chevrolet Aveo такси «Уклон» врезался в бетонный забор и от удара машина загорелась. Водитель погиб на месте. Также в авто находилась девушка-пассажирка, которую в шоковом состоянии увезли в больницу.
Еще мы писали, что на трассе Киев-Одесса полностью сгорел пассажирский автобус.
Пожар произошел в районе поворота на Ширяево в сторону Киева. Хоть автобус и сгорел дотла, к счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места
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