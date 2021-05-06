В скором времени на дорогах Одессы появятся новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
24 камеры установят на тех улицах, где водители больше всего любят превышать скорость. Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.
«В городе появятся камеры, которые фиксируют нарушения скоростного режима. Нарушители будут наказаны. Будьте бдительны, не нарушайте ПДД, не нарушайте скоростной режим», — предупредил чиновник всех автолюбителей.
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В тоже время пресс-секретарь патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко уточнила на каких именно улицах будут установлены камеры: на Фонтанской дороге, Николаевской, Люстдорфской, проспекте Шевченко, Ришельевской и на улицах в центральной части города.
До этого мы сообщали, в Одессе загорелось такси с водителем и пассажиркой внутри.
Авария случилась днем на улице Атамана Головатого возле Ярмарочной площади.
Автомобиль Chevrolet Aveo такси «Уклон» врезался в бетонный забор и от удара машина загорелась. Водитель погиб на месте. Также в авто находилась девушка-пассажирка, которую в шоковом состоянии увезли в больницу.
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