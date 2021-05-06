В Одесской области заболеваемость коронавирусом идёт на спад, однако жертв инфекции по-прежнему много
По состоянию на утро 6 мая в регионе выявлено всего 329 новых случаев заражения. В тоже время 32 человека не справились с болезнью и скончались, сообщили в СНБО.
Общее число заболевших состовляет 135 266 человек.
Погибших - 2 616. Успели выздороветь103 614 пациентов, из них 609 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 29 036 человек.
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Нужно сказать, что после праздников число заболевших коронавирусом в Одесской области сократилось более, чем в 1,5раза.
А в первую половину апреля наблюдался пик заболеваемости. Тогда каждый будний день фиксировалось 1-1,5 тысяч новых случаев.
Ранее мы сообщали, в Одессе прояснили ситуацию о неопознанном штамме коронавируса, который якобы выявили в регионе.
Ранее во всех СМИ сообщалось, что в Одесской области выявили новый штамм коронавируса. Главный санитарный врач региона Виталий Гончаров назвал эту информацию недостоверной, хотя ранее сам заявлял о неизвестном штамме.
Гончаров отметил, что на сегодняшний день в регионе фиксируют случаи обычного и «британского» штаммов коронавируса.
Неопознанных образцов вируса пока нет.
Напомним, на Одесщине ковид сдает позиции, данные Минздрава: за сутки ни одного летального случая
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