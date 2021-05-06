В сети разгорелись нешуточные страсти вокруг ресторана «Львівська реберня», который совсем недавно открылся в Одессе

Так, стены этого заведения, расположенного в Горсаду, украшали плакаты, на одном из которых изображена императрица Екатерина II с чемоданом и табличкой «Ростов», на другом - язык, проткнутым гвоздем, и с надписью «Мова», на третьем был герцог Дюк де Ришелье с табличкой «Понаехало».

Многим местным жителям не понравился интерьер заведения они заявили, что рисунки, якобы оскорбляют историю Одессы и чувства «коренных» одесситов и стали писать возмущенные отзывы, после которых рейтинг ресторана в соцсетях резко обрушился до минимальных значений.

После этого руководство приняло решение убрать скандальные картины. Об этом сообщил владелец ресторана «Львівська реберня» Андрей Худо в соцсетях.

"Каждая наша Реберня - это современный ресторан, который также является галереей. И здесь украинские художники могут выставлять свои работы, в том числе на острые темы. Актуальное искусство никогда не бывает удобным и не требует к себе однозначного положительного отношения. Мы изменили часть экспозиции, поскольку некоторые работы вызвали возмущение одесситов. Но на этом месте появятся другие произведения, потому что наши просторы призваны объединять и создавать положительные эмоции», - написал директор.

Теперь же оказались недовольны патриотически настроенные одесситы, которые встали на защиту ресторана.

"Очень быстро вы сдались. Ваша потенциальная аудитория точно не оценит такую уступку местным ватник. А местные ватники и так плюются на львовские заведения и не до вас спешат. Очень жаль. Вот прямо очень", - написала одесская блогерша Зоя Казанжи.

Свое мнение написал известный общественник из Одессы Демьян Ганул.

«Прогнулись под ботов, плохо (не ожидал такого от вас, теперь сепарня будет чувствовать себя увереннее ", - отметил он.

Другие одесситы также решили напомнить, что Екатерина никакая не основательница Одессы, город уже давно строился и без нее. А Дюк де Ришелье родился во Франции и был как раз приезжим в Одессе.

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