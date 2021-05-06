Поиски пропавшего на озере пограничника завершились, его мертвое тело обнаружили водолазы в Одесской области
Трагическое известие сообщили в Погранслужбе Украины, передает Politeka.net
Погибшего звали Константин Коняев. Его нашли без каких-либо признаков жизни.
Как сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, его коллеги до конца не хотели верить в самое худшее.
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"Выражаю искренние соболезнования родным и близким офицера, который с честью выполнял задачи по охране государственной границы. Своими поступками он заслужил уважение подчиненных и сослуживцев," -отметил он.
Дейнеко рассказал, что даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись.
«Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи. Вечная память!», - сообщил на своей странице в Фейсбук.
Майор Константин Коняев занимал должность заместителя начальника отдела пограничной службы «Маяки» по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда. Ему было 32 года и делу охраны границы он посвятил более 15 лет своей жизни.
У погибшего остались жена и двое сыновей. Супруга Константина также работает в погранслужбе.
Напомним, что трагедия произошла накануне, в районе 4 часов дня. Четверо пограничников патрулировали озеро Тудорово, когда погода резко ухудшилась, на озереподнялись волны, и моторная лодка перевернулась. Трое военнослужащих смогли спастись самостоятельно и поиски Константина продолжались почти сутки.
К спасательной операции, кроме коллег, были привлечены полицейские, спасатели и местные рыбаки. Также был задействован вертолет.
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