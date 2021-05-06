В Одесской области малолетние решили ограбить одинокого пожилого мужчину

Как передает Politeka.net, информация об этом появилась на сайте Нацполиции

Преступление произошло в одном из сел Выгодянской общины.

Двое подростков, одному из которых всего 11 лет, а другом – 16, под покровом ночи забрались во двор одинокого 63-летнего односельчанина и похитили у него велосипед.

В полиции отметили, что уже к утру двухколёсное транспортное средство у малолетних грабителей изъяли, в их привлекут к ответственности.

Выяснилось, что старший уже имел проблемы с законом. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

В отношении младшего, не достигшего возраста уголовной ответственности, будут применены принудительные меры воспитательного характера. Дело правоохранители уже передали в суд.

Ранее мы сообщали, двое школьников в возрасте 15 лет на безлюдной улице подошли к незнакомому мужчине, избили его, после чего сорвали с него цепочку и браслет, а затем скрылись.

По словам следователя Владислава Татарова, подростков, которые ограбили 37-летнего одессита, задержали через несколько часов. Юноши попытались продать имущество потерпевшего той же ночью, но безуспешно.

Как выяснилось, один из несовершеннолетних уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

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