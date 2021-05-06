Под Одессой автозаправщик разбил себе голову, чтобы инсценировать разбойное нападение

Хитрый план разработал 68-летний работник автозаправки в селе Фонтанке, чтобы завладеть 30 тысячами гривен из кассы. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Неделю назад пожилой заправщик позвонил в полицию и сообщил о нападении и ограблении. Он рассказал, что утром к нему подошли двое незнакомцев в масках и с ножом и сильно ударили по голове. Мужчина якобы потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что из кассы пропали около 30 тыс. грн выручки.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи. Однако впоследствии выяснились любопытные детали: никаких бандитов в масках не было и на заправщика никто не нападал. Он сам ударил себя металлическим прутом по голове, чтобы присвоить выручку и списать все на разбойников.

Под давлением неопровержимых доказательств заправщик во всем сознался и вернул деньги. Теперь полиция расследует дело о заведомо неправдивом сообщении о преступлении и мужчине грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

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