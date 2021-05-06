Одесситов, желающий получить субсидию, обязали подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки на нее

О новых правилах начисления субсидий сообщается на " Урядовом портале ".

В частности, для того получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо подать новое заявление о назначении субсидии. Документы принимаются в течение мая — сентября 2021 года.



Кроме того, все желающие должны подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки на субсидию.

В соответствии с новым порядком, на субсидию не имеют права претендовать лица, у которых общая площадь части или отдельного жилого помещения каждого домохозяйства превышает 130 квадратных метров для квартиры, 230 квадратных метров для индивидуального дома.

Также о субсидии стоит забыть тем одесситам, у которых член семьи имеет в собственности: транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет; более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Субсидии не назначаются, если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых вообще отсутствуют доходы, или начисленный среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы, либо за них не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере суммарно в течение трех месяцев. Этот пункт не касается лиц, которые получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия и социальные пособия.

Помимо прочего субсидии лишат, если член домохозяйства находился за границей совокупно более 60 дней или покупку на сумму больше 50 тысяч гривен.

Также не имеют права на субсидию, если член семьи полоджил деньги на депозит свыше 56 750 гривен, а также скупает валюту и золото.

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