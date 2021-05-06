Реформа украинского образования продолжается и вскоре в школах Одессы и области появится новый предмет
В новую учебную программу для учащихся 5-9 классов был включен новый предмет» Предпринимательство и финансовая грамотность", который по идее должны изучать в 8 и 9 классах, однако как выяснилось, все не так просто.
Так, новую дисциплину в Одесской области будут преподавать лишь в семи школах и только с 2014 года. Об этом пишет сайт
Как пояснил директор областного департамента образования и науки Александр Лончак, приступить к изучению новой дисциплины смогут лишь в 7 школах Одесской области и то, с 2024 года.
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По его словам, новая учебная программа касается только школ, в которых с 2017 года введен пилотный проект Государственного стандарта базового среднего образования. В Одесском регионе таких учебных заведений семь. Это Одесская общеобразовательная школа №26, а также Шабское, Таировское, балтское (№1 и №2), Великодальницкое и Нерубайское заведения общего среднего образования.
Чиновник объяснил, что именно выпускники четвертых классов этих учебных заведений в 2021-2022 учебном году начнут реализацию государственного стандарта базового среднего образования. И только в 2024 году, когда эти дети перейдут в 8 класс, встанет вопрос: выбрать предмет «Предпринимательство и финансовая грамотность» как интегрированный курс, или какой-то другой, например «Культура добрососедства.
Лончак обратил внимание, что решение будут принимать в каждой школе самостоятельно.
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