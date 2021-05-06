По сети разлетелось видео начала пожара в двухэтажном пассажирском автобусе на трассе Киев-Одесса

Кадры, которые удалось заснять очевидцам, разместил местный паблик «Курс Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На них видно, как пассажиры выбегают из горящего автобуса, спасаясь от пожара.

«Вот так горят мои вещи, чужие вещи», - слышны голоса пассажиров, а также претензии к перевозчику о компенсации сгоревшего багажа.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, возгорание автобуса фирмы «Эколайн» произошло в селе Ревовое в Ширяевском районе днем среду 5 мая.

Эвакуировать пассажиров не пришлось, они сами вышли из автобуса. Всего в салоне ехало 60 пассажиров. Погибших и пострадавших нет.

До этого мы сообщали, на трассе Киев-Одессе перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие.

ДТП случилось в 75 км от Одессы в районе села Знаменка.

По словам свидетелей аварии, водитель микроавтобуса Volkswagen, хотел обогнать фуру, которая ехала впереди, однако попытка оказалась неудачной. Он не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался в попутном направлении.

По данным патрульной полиции, в результате ДТП травмы получили 2 человека. Это пассажирка и сам водитель автобуса. Им понадобилась медицинская помощь, однако в каком состоянии они сейчас и была ли госпитализация в больницу - неизвестно.

Также в полиции сообщили, что микроавтобус принадлежал частному перевозчику.

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