На территории Одесской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра
По данным Укргидрометцентра, в пятницу 7 мая в Одесской области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, что соответствует опасности первого уровня (желтый), передает Politeka.net
В связи с ухудшением погодных условий в городе и области напоминаем основные правила безопасности:
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🌬окна домов следует плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
🌬ограничить пребывания детей на улице, особенно в темное время суток;
🌬если вы находитесь на улице, - держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и зданий;
🌬в случае сильных порывов ветра, по возможности, спрячьтесь в ближайшем помещении;
🌬угроза жизни растет вблизи строительных площадок или ремонтируемых зданий;
🌬избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также парковки рядом с ними автотранспорта;
🌬при падении деревьев или веток, электроопор и проводов, а также в случае травмирования людей немедленно информируйте экстренные службы.
Ранее мы сообщали, в Одессе на дороге образовались дыры после ремонта.
Крайне плачевное состояние проезжей части зафиксировали в районе улицы Маршала Говорова в переулке у Европейского лицея. На дороге появились провалы и теперь проезжая часть срочно требует капитального ремонта.
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Также Politeka сообщала, в Одессе дорога неожиданно "поплыла" после ремонта: не прошло и недели, кадры