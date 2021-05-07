Неизвестные заложили взрывное устройство рядом с одной из квартир в центре Одессы

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также ряд СМИ. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Согласно имеющейся информации, гранату привязали к газовой трубе в подъезде дома на улице Конной, 11.

Взрывчатку примотали скотчем.

По словам очевидцев, бомбу установили над квартирой девушки. Если бы она была дома и выходила, то граната, видимо, взорвалась бы.

На место были вызваны взрывотехники, которые эвакуировали всех жильцов, а затем сняли взрывчатку.

Комментариев от полиции по данному эпизоду пока нет. Подробности выясняются.

Ранее мы сообщали, малолетние дети пострадали на пожаре в Одесской области.

Жилой дом загорелся в селе Алексеевка Кодымского района вечером в среду 5 мая.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 21:53. Там горела крыша одноэтажного частного дома.

Прибывшим пожарникам удалось потушить пламя спустя полтора часа – в 23:19.

В результате пожара продуктами горения отправились двое мальчиков – 5 и 6 лет. Их госпитализировали.

Напомним, что по сети разлетелось видео начала пожара в двухэтажном пассажирском автобусе на трассе Киев-Одесса

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