Неизвестные заложили взрывное устройство рядом с одной из квартир в центре Одессы
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также ряд СМИ. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Согласно имеющейся информации, гранату привязали к газовой трубе в подъезде дома на улице Конной, 11.
Взрывчатку примотали скотчем.
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По словам очевидцев, бомбу установили над квартирой девушки. Если бы она была дома и выходила, то граната, видимо, взорвалась бы.
На место были вызваны взрывотехники, которые эвакуировали всех жильцов, а затем сняли взрывчатку.
Комментариев от полиции по данному эпизоду пока нет. Подробности выясняются.
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