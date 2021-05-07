Под Одессой спасали 9-летнего ребенка, которого неизвестный напоил крепким алкоголем
Инцидент случился вечером, 6 мая возле пляжа в городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщает на странице в Фейсбук КУ «Муниципальная варта», передает Politeka.net
Прохожие увидели на парковке городского пляжа малолетнего мальчика, которого поил водкой мужчина. Они позвонили на горячую линию муниципальной службы и когда группа быстрого реагирования выехала на место, то увидела ребенка в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Пьяного 9-летнего мальчика доставили в Черноморскую больницу, а мужчину — в отделение полиции.
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Подробности происшествия уточняются.
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