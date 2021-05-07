В сети рассказали о подвиге офицера-пограничника, который погиб во время службы в Одесской области
В последние минуты своей жизни после того, как на озере Тудорово перевернулся катер с пограничниками майор пограничной службы Константин Коняев спас троих сослуживцев. Об этом говорится в сюжете "Апостроф TV". (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницы до конца)
Вместе со своими тремя коллегами Коняев патрулировал границу Украины с Молдовой на озере Тудорово. В результате ухудшения погоды моторная лодка перевернулась и пограничники оказались в воде.
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В последние минуты своей жизни в этой трагической ситуации он смог скоординировать действия своих подчиненных - пограничников, которые также находились в лодке. Это спасло им в дальнейшем жизни", - рассказал подробности инцидента пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко
«Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись», — рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.
Поиски майора велись почти сутки. В них принимали участие спасатели ГСЧС, сотрудники водной полиции и местные жители.
Тело пограничника нашли в реке Турунчук в районе села Яськи.
Отметим, что погибший офицер работал начальником отдела Белгород-Днестровского пограничного отряда. Ему было всего лишь 32 года. У Константина Коняева остались жена и двое малолетних сыновей.
Втоже время в ГБР начали расследование по факту гибели пограничника в Одесской области. Досудебное расследование проводят по статье "Халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода". Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
"Сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение соответствующих инструктажей. Сейчас назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.
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