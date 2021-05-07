Мертвых дельфинов по-прежнему находят на одесском побережье

Так, очередную страшную находку обнаружили жители поселка Черноморское, что недалеко от Одессы. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса как она есть», обнародовав видео с места происшествия, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Дельфина нашли без каких либо признаков жизни на пляже возле самой кромки воды.

Очевидцы строят различные версии гибели млекопитающего. Одни предположили, что дельфин погиб в море и его выбросило на берег. Другие считают, что волны выбросили его на берег живым, но малыш не смог вернуться в воду и погиб.

Причина смерти млекопитающего на данный момент выясняется.

Напомним, что это не первый случай. Так, недавно тушку морского обитателя обнаружили жители Черноморска. Еще ранее мертвого дельфина выбросило штормом на Собачий пляж.

Ранее мы сообщали, на территории Одесской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

По данным Укргидрометцентра, в пятницу 7 мая в Одесской области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, что соответствует опасности первого уровня (желтый).

Спасатели рекоментуют горожанам ограничить пребывания детей на улице, особенно в темное время суток, а также держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и зданий.

Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места

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