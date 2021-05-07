Одесситов насмешила работа дорожных служб

Так, на улице Веры Инбер в Одессе коммунальщики укладывают асфальт прямо под припаркованные автомобили.

Фото отчаянной работы дорожников опубликовали очевидцы в телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net.

«Дорожники кладут асфальт на Веры Инбер. И всё бы ничего, но кладут они его под припаркованные машины 😂😂», - иронизируют они.

На данном участке были запланированы работы по укладке асфальта. Однако некоторые водители как ни в чем не бывало припарковал свои автомобили. Коммунальщики решили не обращать внимания на такие незначительные препятствия и стали делать свое дело.

Ранее мы сообщали, незаконченные дорожные работы стали причиной транспортного коллапса в Одессе.

С самого утра в пятницу 7 мая с поселка Котовского в сторону центра города образовалась гигантская пробка.

По словам водителей, возле Молодой Гвардии коммунальщики вырезали асфальт на рельсах и бросили работу незаконченной.

По этой причине автомобили тормозят и не могут быстро проехать.

Кроме того, трамваи переполнены и даже перестали останавливаться.

«Трамваи даже не останавливаются, люди из них вываливаются, пробка аж с Марсельской», - рассказали одесситы.

Некоторые водители принялись объезжать затор по тротуарам.

Напомним, что по сети разлетелось видео начала пожара в двухэтажном пассажирском автобусе на трассе Киев-Одесса

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