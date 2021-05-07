Одесситов насмешила работа дорожных служб
Так, на улице Веры Инбер в Одессе коммунальщики укладывают асфальт прямо под припаркованные автомобили.
Фото отчаянной работы дорожников опубликовали очевидцы в телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net.
«Дорожники кладут асфальт на Веры Инбер. И всё бы ничего, но кладут они его под припаркованные машины 😂😂», - иронизируют они.
На данном участке были запланированы работы по укладке асфальта. Однако некоторые водители как ни в чем не бывало припарковал свои автомобили. Коммунальщики решили не обращать внимания на такие незначительные препятствия и стали делать свое дело.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
Леся Никитюк засветилась в обнимку с известным украинцем: неожиданные кадры
Мишина показала, с каким настроением просыпается рядом с Эллертом: "Высунула язык и..."
Адель без макияжа и в купальнике ошеломила внешностью, похудев на 44 кг: "Это ты!?"
Морозы нагрянут в Украину, регионы уже заметает снегом: где разгулялась стихия
Ранее мы сообщали, незаконченные дорожные работы стали причиной транспортного коллапса в Одессе.
С самого утра в пятницу 7 мая с поселка Котовского в сторону центра города образовалась гигантская пробка.
По словам водителей, возле Молодой Гвардии коммунальщики вырезали асфальт на рельсах и бросили работу незаконченной.
По этой причине автомобили тормозят и не могут быстро проехать.
Кроме того, трамваи переполнены и даже перестали останавливаться.
«Трамваи даже не останавливаются, люди из них вываливаются, пробка аж с Марсельской», - рассказали одесситы.
Некоторые водители принялись объезжать затор по тротуарам.
Напомним, что по сети разлетелось видео начала пожара в двухэтажном пассажирском автобусе на трассе Киев-Одесса
Также Politeka сообщала, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Одессой: видео масштабной аварии