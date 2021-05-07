Одесситов предупредили об изменениях в городе, которые запланированы 8 и 9 мая

Как и во всей Украине Одесса будет 8 мая отмечать День памяти и примирения, а 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В эти дни в городе проведут ряд мероприятий, в связи с чем намечены изменения, которые коснутся водителей транспорты. Информация об этом появилась на официальном сайте города , передает Politeka.net

Сообщается, что 8 и 9 мая с 07:30 до 10:30 будет запрещена парковка авто возле Аллеи Славы в парке Шевченко. Непосредственно во время торжественных мероприятий на Аллее Славы будут временно изменены места стоянки автотранспорта общего пользования (8 и 9 мая с 07:30 до 11:00) – очевидно, перенесут конечную остановку маршруток на площади перед Аллеей.

В тоже время 9 мая с 09:30 до 12:00 будет усилен контроль за движением автотранспорта и соблюдением Правил дорожного движения на площади Десятого апреля, с проспекта Шевченко до площади Десятого апреля, и на прилегающих к площади улицах.

Что касается самих мероприятий, то их программа следующая.

9 мая возложение цветов состоится:

— 10:00 – к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Г. Шевченко;

— 10:15 – на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;

— 11:00 – к стеле «Крылья Победы» на пл. Десятого апреля;

— 12:00 – на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

8 и 9 мая также состоится возложение цветов к братским могилам и монументам Пояса Славы.

В завершении празднества всех одесситов ждет праздничный фейерверк на Думской площади – он состоится в 22:00.

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