Более 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут работать в усиленном режиме

Больше двух тысяч силовиков будут тщательно следить за порядком в Одессе и области 8 и 9 мая

Об усилении мер безопасности в эти дни заявили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

В частности в День памяти и примирения 8 мая, а также в День победы 9 мая на улицы Одессы выведут более 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

В полиции отметили, что особое внимание будет уделяться на Аллее Славы, площади 10 Апреля и на мемориале 411-й батареи.

«В местах проведения массовых мемориальных акций будут присутствовать сотрудники полиции диалога, чтобы предотвращать потенциальные конфликтные ситуации среди собравшихся», - говорится на сайте Нацполиции.

Жителей Одессы предупредили, что Аллею Славы в парке Шевченко оцепят силовики поэтому пройти к памятнику Неизвестному матросу можно будет в определенных местах, через так называемые фильтрационные пункты, на которых полицейские будут досматривать вещи посетителей и проверять их на наличие запрещенных предметов.

В полиции напоминают о недопустимости использования коммунистической символики, а также георгиевских ленточек. Закон Украины «Про осуждение коммунистического и нацистского режимов» запрещает использование флага, герба и гимна СССР, а также советских республик, серп и молот, красные звезды и другие символы Советского Союза, символику Компартии, изображения Ленина, Сталина, других высокопоставленных советских функционеров. Георгиевская ленточка же признана символом антиукраинской деятельности.

За публичную демонстрацию запрещенных символов обещают наказывать по уголовной статье.

Напомним, что стало известно, как отметят 8 и 9 мая в Одессе: запрет парковки, возложение цветов и не только

Также Politeka сообщала, силовиков со всей Украины стянут на улицы Одессы: "1300 копов и 1200 нацгвардейцев"