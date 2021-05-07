В Одессе пьянка под магазином закончилась поножовщиной, в результате которой едва не погиб прохожий

Происшествие случилось вечером возле одного из магазинов на улице Семена Палия в Суворовском районе Одессы, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию сайта Нацполиции региона.

Сначала мужчина распивал алкоголь с товарищами, а после этого начал конфликтовать и драться с прохожим. В какой-то момент он выхватил нож и ударил им в грудную клетку незнакомца.

39-летнего пострадавшего забрала скорая в больницу, а нападавшего увезли в отделение полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 УК Украины (покушение на убийство) и заключили его в изолятор временного содержания.

Теперь ему светит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, под Одессой спасали 9-летнего ребенка, которого мужчина напоил крепким алкоголем.

Инцидент случился вечером, 6 мая возле пляжа в городе Черноморске Одесской области.

Прохожие увидели на парковке городского пляжа малолетнего мальчика, которого поил водкой мужчина. Они позвонили на горячую линию муниципальной службы и когда группа быстрого реагирования выехала на место, то увидела ребенка в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пьяного 9-летнего мальчика доставили в Черноморскую больницу, а мужчину — в отделение полиции.

Напомним, что стало известно, как отметят 8 и 9 мая в Одессе: запрет парковки, возложение цветов и не только

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