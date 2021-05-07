В Одесской области объявили высокий уровень пожарной опасности
Как передает Politeka.net, об этом
В пожароопасную зону, кроме Одесской области попали большинство центральных и восточных областей Украины — Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Сумская и Николаевская.
В связи с этим всем гражданам необходимо быть предельно осторожными, разжигая огонь на открытой местности, в лесах, на полях. Сухая растительность может неконтролируемо разгореться и привести к серьезным пожарам и тяжелым последствиям.
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Спасатели предупредили, что запрещается делать в течение пожароопасного периода:
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.
Ранее мы сообщали, малолетние дети пострадали на пожаре в Одесской области.
Жилой дом загорелся в селе Алексеевка Кодымского района вечером в среду 5 мая.
Сигнал о пожаре поступил спасателям в 21: 53. Там горела крыша одноэтажного частного дома.
Прибывшим пожарным удалось потушить пламя через полтора часа-в 23: 19.
В результате пожара продуктами горения отправились двое мальчиков-5 и 6 лет. Их госпитализировали.
Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места
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