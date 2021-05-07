В Одесской области объявили высокий уровень пожарной опасности

Как передает Politeka.net, об этом передавать в пресс-службе регионального управления ГСЧС, в пятницу 7 мая.

В пожароопасную зону, кроме Одесской области попали большинство центральных и восточных областей Украины — Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Сумская и Николаевская.

В связи с этим всем гражданам необходимо быть предельно осторожными, разжигая огонь на открытой местности, в лесах, на полях. Сухая растительность может неконтролируемо разгореться и привести к серьезным пожарам и тяжелым последствиям.

Спасатели предупредили, что запрещается делать в течение пожароопасного периода:

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Ранее мы сообщали, малолетние дети пострадали на пожаре в Одесской области.

Жилой дом загорелся в селе Алексеевка Кодымского района вечером в среду 5 мая.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 21: 53. Там горела крыша одноэтажного частного дома.

Прибывшим пожарным удалось потушить пламя через полтора часа-в 23: 19.

В результате пожара продуктами горения отправились двое мальчиков-5 и 6 лет. Их госпитализировали.

Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места

Также Politeka сообщала, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Одессой: видео масштабной аварии